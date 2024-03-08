محادثات بين أوكرانيا والصين بشأن مفاوضات سلام محتملة

دعا كبار الساسة والمسؤولين في أوكرانيا إلى تقديم الدعم لخطة السلام الأوكرانية، وذلك خلال اجتماع مع المبعوث الصيني الخاص لي هوي.



وتدعو خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السحب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.



وقال أندري يرماك، رئيس المكتب الرئاسي في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن مسؤولي كييف التقوا لي قبل قمة السلام المزمعة في سويسرا.



ولم يتم تحديد موعد للقمة التي من المتوقع أن تعقد في الربيع. وانتقدت روسيا صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي ووصفتها بأنها غير واقعية.



وأضاف يرماك أن الجانبين ناقشا "احتمال دعم الصين لإنهاء الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين، وتبادل السجناء، ونزع السلاح والتوقف عن احتلال محطة زابوريجيا للطاقة النووية". وتعد الصين حليفا مقربا لروسيا ولكنها تؤكد موقفها الحيادي.



وكانت بكين اقترحت خطة سلام ولكن أوكرانيا توافق عليها، وتصر على أن خطة زيلينسكي فقط هي التي يمكن الأخذ بها.