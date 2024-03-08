القائم بأعمال وزير خارجية طالبان: الهند تسعى لتوسيع العلاقات السياسية مع أفغانستان

التقى أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير خارجية طالبان مع جيه.بي سينج، رئيس "قسم الشؤون الأفغانية والباكستانية" بوزارة الشؤون الخارجية الهندية في كابول.



وكتبت الوزارة في بيان أمس الخميس أن الهند مهتمة بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية، مع حكومة طالبان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.



وذكرت وزارة خارجية طالبان أن أمير خان متقي، ناقش العلاقات الثنائية بين أفغانستان والهند بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وأخرى خاصة بالمعابر مع جيه.بي سينج.



وفي هذا الاجتماع، أعربت الهند عن دعمها لتطوير التجارة بين البلدين، من خلال "ميناء تشاباهار".



وكتبت وزارة خارجية طالبان أن مسؤول وزارة الخارجية الهندية ، أعرب عن تقديره لقتال طالبان ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والفساد وتهريب المخدرات.



وقال متقي إن طالبان تسعى لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الهند بسياسة "متوازنة". وحث الهند على تسهيل إصدار التأشيرات للتجار والمرضى والطلاب الأفغان.



وتعاني حكومة طالبان من عزلة دولية منذ استيلائها على السلطة في أفغانستان في أغسطس عام 2021 عقب انسحاب القوات الأمريكية والدولية ،حيث وربطت الكثير من الدول الاعتراف بطالبان بإنشاء حكومة شاملة، وضمان حقوق المرأة، وقطع العلاقات مع الجماعات المتطرفة.