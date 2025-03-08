 أحمد الفيشاوي: بحب شيوخ الصوفية وحضرت حلقات الذكر.. وبعشق النقشبندي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد الفيشاوي: بحب شيوخ الصوفية وحضرت حلقات الذكر.. وبعشق النقشبندي

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 8 مارس 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 8 مارس 2025 - 10:13 م

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن حضوره بعض حلقات الذكر وحبه لشيوخ الصوفية، قائلا: "بحب الشيوخ الصوفية وشوفت مشايخ منهم وبروح بعض حلقات الذكر واحنا عندنا آلاف الحلقات وبحضر الحلقات".

وأوضح أحمد الفيشاوي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن حلقات الذكر هي قائمة على ذكر ربنا والموضوع بسيط ولذيذ بحضور شيوخ الصوفية، مضيفا: "بحب أروح عشان بيبقى الذكر لله وبحب في قراء القرآن الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوي وبحب الحذيفي جدا وبعشق مدح النقشبندي".

وأشار أحمد الفيشاوي، إلى أن النجمة شيرين رضا حب أبدي بالنسبة له متابعا: "شيرين رضا قلبي، هي حب أبدي وهو حب صداقة وزمالة وبقالنا سنين كده ولسه أصدقاء لحد دلوقتي ومفيش أجمل منها".

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