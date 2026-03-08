الخطوط الجوية القطرية: تشغيل جدول رحلات محدود من وإلى الدوحة

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، إنها تستمر في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر.

وأضافت في بيان، أنها ستُباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة.

وتابع البيان: «بالإشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ، تعتزم الخطوط الجوية القطرية تشغيل جدول الرحلات الجوية التالي في الأيام المُقبِلة، وذلك لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم بالظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ولتسهيل عودتهم إلى عائلاتهم وأحبائهم بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان».

وأعلنت دول عدة، السبت، إغلاق مجالها الجوي، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، في خطوة تهدف إلى "حماية الرحلات المدنية؛ وضمان سلامة حركة الطيران".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.



