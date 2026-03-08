ترامب: حتى لو زودت روسيا إيران بمعلومات فلا تفيد كثيرا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعلم إن كانت روسيا تقدم معلومات أو ترسل مساعدات إلى إيران في الحرب، واعتبر أنه حتى لو كان الروس يقدمون معلومات، فإنها "لا تفيد إيران كثيرا".

جاء ذلك لدى إجابته على أسئلة صحفيين على متن طائرة خلال رحلته إلى فلوريدا صحبة مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت، حول ما إذا كانت روسيا قد شاركت معلومات مع إيران.

وذكر ترامب أنه لا يعلم ما إذا كانت روسيا تزود إيران بمعلومات أو ترسل مساعدات إليها.

وتابع: "إذا نظرتم إلى ما حدث لإيران في الأسبوع الماضي، فحتى لو كانوا يرسلون معلومات، فإن ذلك لا يفيدهم كثيرا".

فيما قال ويتكوف إنه أبلغ موسكو بشدة بعدم إرسال معلومات أو مساعدات إلى طهران، مضيفا: "آمل ألا يفعلوا ذلك".

وادعت صحيفة واشنطن بوست، أن روسيا قدمت معلومات استخباراتية لإيران لاستهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.