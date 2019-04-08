الأمم المتحدة: نزوح 2200 شخص وآخرون محاصرون بسبب اشتباكات طرابلس

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 2200 شخص نزحوا من ديارهم جراء الاشتباكات الدائرة إلى الجنوب من العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل نيسان.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن تقرير المكتب الأممي حول تطورات الأحداث، أن كثيرا من المدنيين محاصرون ولا يستطيعون الوصول إلى خدمات الطوارئ.

وقال التقرير: «النشر السريع المتزايد للقوات يمكن أن يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان».

وأضاف أن «وكالات الإغاثة على الأرض لديها ما يكفي من الإمدادات الطبية الطارئة لعلاج ما يصل إلى 210 آلاف شخص والتعامل مع 900 حالة إصابة لمدة ثلاثة أشهر».

يأتي ذلك وسط اشتباكات عنيفة تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، إذ أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بمقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 50 بجروح منذ بدء التحرك العسكري لقوات الجيش الوطني التابع للحكومة الموقتة تجاه العاصمة طرابلس -حسبما ذكرت في بيان.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم وفرق الإسعاف أن المعارك جنوب العاصمة طرابلس لم تتوقف، رغم دعوة الأمم المتحدة إلى «هدنة إنسانية» لمدة ساعتين من أجل السماح بإجلاء الجرحى والمدنيين.