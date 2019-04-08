موسكو: عودة أكثر من 950 لاجئا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا، أن 971 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 314 لاجئًا عادوا من لبنان عبر معبري (جديدة يابوس - تلكلخ)، و657 شخصا عادوا من الأردن خلال معبر (نصيب).

وذكر المركز - في بيان اليوم الاثنين - أن 501 نازح عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، موضحا أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الماضية بتطهير 2.4 هكتار من الأراضي السورية من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 23 عبوة قابلة للانفجار.

وأشار إلى أن صندوق (قاديروف) الشيشاني الخيري نفذ عملية خيرية واحدة، حيث وزع 200 مجموعة من الملابس وطنا واحدا من الخبز على سكان مدينة حلب.