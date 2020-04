الكشف عن المواعيد الجديدة لعرض الأفلام العالمية الكبرى بعد تأجيلها

كشفت استديوهات «ديزنى» عن مواعيد طرح عدد من أفلامها الجديدة التى كان قد تم تأجيلها الشهر الماضى بسبب تداعيات فيروس كورونا على دور العرض.

من هذه الأفلام «Black Widow» «الأرملة السوداء» والذى يتم طرحه فى 6 نوفمبر المقبل، وهو بطولة سكارليت جوهانسون وفلورانس بوج، روبرت داونى، إخراج كيت شورتلاند.

وتقرر أن يعرض فيلم «The Eternals» «الأبدية» فى 12 فبراير 2021، إخراج كلوى تشاو وبطولة ريشارد مادن، وأنجيلينا جولى، سلمى حايك.

بينما سيعرض فيلم المغامرة «Shang ــ Chi and the Legend of the Ten Rings» أو «شانج تشى وأسطورة الحلقات العشر» فى 7 مايو 2021، الفيلم إخراج دستن دانيال كريتون، وبطولة سيمو ليو وتونى لينج.

ويعود النجم بيندكت كامبرباتش فى الجزء الثانى من سلسلة «Doctor Strange 2» دكتور سترانج 2، فى 5 نوفمبر 2021 وسوف يفتتح النجم كريس هيمسورث الجزء الرابع من سلسلة «Thor: Love and Thunder» فى 18 فبراير 2022.

أما «Black Panther 2» فسوف يعرض فى 6 مايو 2022، بينما تم تحديد موعد جديد لفيلم «Captain Marvel 2 ليعرض فى يوم 8 يوليو 2020.

وسوف يتم الدفع بفيلم «Mulan» مولان يوم 24 يوليو 2020، كما سينطلق فيلم «Jungle Cruise» لداوين جونسون وإيملى بلانت فى 20 يوليو 2021، بعد عام تقريبا من موعد عرضه الأصلى. وسيتم إطلاق فيلم «Indiana Jones 5» لهاريسون فورد، الذى تم تعيينه مبدئيا لصيف 2021، فى 29 يوليو 2022.

فيلم الخيال العلمى الخيالى «Artemis Fowl»، الذى كان من المفترض افتتاحه فى 29 مايو، سيطرح لأول مرة عبر منصة «Disney Plus» الرقمية، مما يجعله أول فيلم فى الاستوديو يتخطى تماما إصداره المسرحى.

فى الوقت الحالى، تحتفظ ديزنى بتواريخ إصدار «Soul» والمقرر عرضه فى 19 يونيو المقبل، و«West Side Story» فى 18 ديسمبر و«The Last Duel» فى 25 ديسمبر.

وكانت المملكة السحرية قررت إغلاق مدينة ديزنى لاند الترفيهية فى كاليفورنيا، بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال متحدث باسم الشركة فى بيان رسمى: إنه تقرر إغلاق المنتجع للحفاظ على سلامة الزوار، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة بالفيروس داخل المنتجع، لكنه إجراء لسلامة الجميع.