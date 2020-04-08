ترامب يعتزم مطالبة الكونجرس بتخصيص 250 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الكونجرس تخصيص 250 مليار دولار إضافية في شكل حزمة تحفيز للشركات الصغيرة التي تعاني من الإغلاق الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا.

وهناك مؤشرات على أن البرنامج الأولي البالغة قيمته 350 مليار دولار، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، ليس كافيا وسط ارتفاع الطلب. وقال ترامب إن البرنامج "سيساعد في الحفاظ على توظيف الأمريكيين لتسهيل تعافي سريع وكامل".

وأكد وزير الخزانة ستيفن منوشين أنه يجري محادثات مع القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس للمطالبة بـ 250 مليار دولار إضافية "لضمان حصول الشركات الصغيرة على المال الذي تحتاج إليه".