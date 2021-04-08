الصين تعرب عن غضبها إزاء منح بريطانيا اللجوء لناشط من هونج كونج

أعلن الناشط ناثان لو من هونج كونج، والذي فر إلى بريطانيا في يونيو الماضي، أن لندن وافقت على طلب اللجوء الذي قدمه.

وقال لو في تغريدة ليل الأربعاء/ الخميس: "بعد عدة مقابلات في 4 أشهر، أبلغتني وزارة الداخلية أنه تمت الموافقة على طلب اللجوء الخاص بي".

وأضاف:" حقيقة أنني مطلوب بموجب قانون الأمن القومي، تُظهر أنني اتعرض لاضطهاد سياسي شديد، ومن غير المرجح أن اعود إلى هونج كونج دون مخاطر".

وكان لو 27 عاما، وهو نائب سابق، فر من هونج كونج مع تطبيق بكين قانون الأمن الوطني المثير للجدل الذي يستهدف أنشطة الانفصال والتخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية والإرهاب.

واستخدمت السلطات في هونج كونج التشريع بشكل متزايد لقمع المعارضة بالتركيز على الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان منح بريطانيا حق اللجوء للناشط لو.

وقال المتحدث: "إذا أيدت المملكة المتحدة بشكل صارخ الانفصاليين في هونج كونج وقامت بإيواء ما يطلق عليهم مجرمون، فهي بذلك تتدخل في النظام القضائي لهونج كونج وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، بالإضافة لمبدأ حكم القانون".

وقال لو إنه يأمل في أن تساعد قضيته وزارة الداخلية البريطانية " في فهم أكبر للوضع المعقد في هونج كونج".

يشار إلى أنه عندما تم انتخاب لو في عام 2016 عندما كان يبلغ من العمر 23 عاما، كان يعد أصغر نائب في تاريخ هونج كونج.