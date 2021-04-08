أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و136 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1833 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 266 ألفًا و827 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 916 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 12 ألفا و425 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 388 حالة، إلى جانب 117 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.