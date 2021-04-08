 روما يقلب الطاولة على أياكس ويلامس قبل نهائي الدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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روما يقلب الطاولة على أياكس ويلامس قبل نهائي الدوري الأوروبي

د ب أ
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 11:10 م | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 11:10 م

وضع روما الإيطالي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وبادر أياكس بالتسجيل عبر لاعبه دافي كلاسين في الدقيقة 39، قبل أن يهدر زميله الصربي دوشان تاديتش فرصة تعزيز النتيجة، عقب إضاعته ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة 53.

وجاء عقاب روما على ضياع ركلة الجزاء سريعا، بعدما سجل لورينزو بيليجريني هدف التعادل في الدقيقة 57، ثم أضاف البرازيلي روجير إيبانيز الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة، أصبح التعادل أو حتى الخسارة صفر / 1 في مباراة الإياب التي ستقام بإيطاليا يوم الخميس القادم، كافيا لروما من أجل الصعود للدور القادم، فيما يتعين على أياكس الفوز 2 / صفر، أو بفارق هدف شريطة تسجيله أكثر من هدفين، حتى يتجنب وداع المسابقة.


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