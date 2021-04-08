الجيش اليمني يصد الحوثيين فى مأرب وسقوط عشرات القتلى والجرحى

أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، صد الحوثيين من عدة مواقع عسكرية في محافظة مأرب، شرقي البلاد، بعد هجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المسلحين.

وقال الجيش اليمني في بيان إن "قواته تمكنت مسنودة بالمقاومة الشعبية من صد مليشيا الحوثي من عدة مواقع في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب".

وأضاف أن" ذلك جاء إثر هجوم معاكس قامت به قوات الجيش، على مواقع المليشيا الحوثية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الحوثي إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

ولفت إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمرت ثلاث دوريات تابعة للمليشيا الحوثية وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

كما استهدف طيران التحالف العربي بعدّة غارات تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، وفق البيان.

ويهاجم الحوثيون مأرب منذ أكثر من شهرين بهدف السيطرة عليها، نظرا لأهميتها الاستراتيجية كونها غنية بالنفط والغاز وتمثل أحد أهم معاقل الحكومة الشرعية.