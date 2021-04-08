 سويسرا: مهتمون بإيجاد حل سياسي للأزمة اللبنانية لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات - بوابة الشروق
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سويسرا: مهتمون بإيجاد حل سياسي للأزمة اللبنانية لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
رويترز
نشر في: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:46 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أبريل 2021 - 5:46 ص

أعربت سويسرا عن اهتمامها بإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات، لتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، إن "بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

وأعرب كاسيس عن تقديره للبنانيين ولما يقومون به لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم، لافتا إلى أن "سويسرا تعمل على تسريع الحل السياسي في سوريا وإلى عودة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن".

وشدد على "اهتمام بلاده بإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات الضرورية كي يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي".

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