وزيرا خارجية ودفاع أمريكا والهند يعقدون الحوار الوزاري الاثنين المقبل

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد جيه أوستن، مع نظيريهما الهنديين سوبرامانيام جايشانكار، وراجناث سينج، في واشنطن، الاثنين المقبل؛ لحضور الحوار الوزاري الرابع بين الولايات المتحدة والهند "2 + 2".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: "إنه في حدث هذا العام سنحتفل بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية وسنعيد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة والعالمية بين الولايات المتحدة والهند في ضمان السلام والأمن الدوليين، وسنعيد تأكيد التزامنا المشترك بإقامة منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة ومزدهرة".

وأضافت أن الاجتماع الوزاري "2 + 2" يعد فرصة مهمة لتعزيز الأهداف المشتركة عبر نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، بما في ذلك تعزيز العلاقات بين الناس والتعاون التعليمي، وبناء سلاسل توريد متنوعة ومرنة للتكنولوجيا الهامة والناشئة، وتوسيع نطاق العمل المناخي والتعاون في مجال الصحة العامة، وتطوير شراكة تجارية واستثمارية لزيادة ازدهار الأسر العاملة في كلا البلدين.

وأشارت إلى أن الحدث فرصة أيضًا لتسليط الضوء على شراكة الدفاع الرئيسية المتنامية بين الولايات المتحدة والهند.