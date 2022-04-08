أكرم حسني مشيدا بمسلسل الكبير أوي: الكبير كان واحشنا كلنا

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حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة أحمد مكي وفريق عمل مسلسل الكبير أوي بعد النجاح الذي حققه العمل منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، وينافس مسلسله الكوميدي أيضا “مكتوب عليا”.

وكتب أكرم حسني عبر فيسبوك قائلا:"الكبير كان واحشنا كلنا أنا مش لاحق أتفرج عشان لسه بصور.. لكن اتفرجت علي مشهد الفرح ومبطلتش ضحك.. مبروك أحمد مكي والمخرج الكبير أحمد الجندي والوجه الجديد رحمة أحمد".



وعلي الفور حرص الفنان أحمد مكي علي التعليق علي منشور " أكرم" وقال: تسلم يا أكرم.. الله يبارك فيك، متشكر جدا ربنا يسعد قلبك، وكل سنه وانت طيب.