اليمن: وصول أول سفينة حاويات إلى ميناء عدن دون تفتيش منذ عام 2015

استقبلت محطة الحاويات بميناء عدن، جنوبي اليمن، اليوم السبت، سفينة حاويات دون تفتيش، وهي المرة الأولى منذ عام 2015.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، "إن محطة الحاويات في عدن استقبلت سفينة الحاويات "بلو نيل" فور وصولها ودون الانتظار في المخطاف".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "تدشينا لعودة نظام دخول ومغادرة السفن مباشرة للميناء، وإجراء التفتيش المباشر في الموانئ اليمنية المحررة من قبضة الحوثيين، عما كان عليه في السابق قبل حرب 2015".

وتعتبر سفينة الحاويات الواصلة، أول سفينة تدخل ميناء عدن من دون تفتيش في ميناء جدة السعودي، "عقب جهود ومتابعات حكومية طويلة بهذا الشأن"، وفقا لوكالة سبأ.

وكانت وزارة النقل بالعاصمة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، أعلنت خلال اليومين الماضيين، عبر تعميم، عن منح تسهيلات وامتيازات جديدة للمستوردين عبر الموانئ في المناطق المحررة، ودخول السفن مباشرة من كل الدول دون تفتيش.

ودعت الوزارة الوكلاء الملاحيين وملاك ومشغلي السفن والراغبين، بارتياد الميناء، للتزود بالوقود والمياه والمواد الغذائية والصيانة وتبادل أطقم البحارة.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الدولية والأممية، بهدف تمديد الهدنة تمهيدا لاتفاق سياسي شامل ينهي الصراع المسلح الذي تشهده البلاد منذ نحو تسع سنوات.