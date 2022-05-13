مصدر يمني: وفد سعودي يصل صنعاء في إطار المباحثات بشأن تجديد الهدنة

وصل وفد سعودي، مساء السبت، إلى العاصمة صنعاء، في إطار المباحثات مع جماعة أنصار الله الحوثيين، بشأن تجديد الهدنة واتفاق سلام شامل.

وقال مصدر ملاحي من مطار صنعاء، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "طائرة خاصة تحمل الوفد السعودي المشارك في المشاورات مع الحوثيين وصلت إلى مطار صنعاء الدولي".

وأشار المصدر إلى أن مسؤولين لدى الحوثيين استقبلوا الوفد في صالة كبار الضيوف.

ووصل الوفد السعودي بعد ساعات من وصول وفد عُماني رفيع المستوى إلى صنعاء.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون، عن استقبال 13 أسيرا تابع لهم، مقابل الإفراج عن أسير سعودي، ضمن اتفاق تبادل الأسرى الذي ترعاه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المتوقع الإعلان عن اتفاق مرتقب لتجديد الهدنة الإنسانية لمدة مبدئية تمتد إلى ستة أشهر، تشمل عدة بنود بينها إعادة تصدير النفط وصرف مرتبات موظفي الدولة في ارجاء البلاد، إضافة إلى فتح مطار صنعاء الدولي لوجهات دولية أخرى، وفتح جميع الطرق في المحافظات اليمنية.

ومنذ أشهر تدور تحركات دبلوماسية بوساطة عُمانية، بهدف تجديد الهدنة الإنسانية، تمهيدا لاتفاق سياسي شامل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد بين الحوثيين من جهة، والحكومة الشرعية مسنودة بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة ثانية، منذ نحو تسع سنوات.