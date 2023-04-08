وصول وفد عماني إلى صنعاء لبحث إعلان مرتقب لتمديد الهدنة في اليمن

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وصل وفد رسمي رفيع المستوى من سلطنة عمان، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء؛ لبحث إعلان مرتقب لتمديد الهدنة في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار صنعاء الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بأن وفدا عمانيا وصل إلى العاصمة صنعاء، قادما عبر طائرة أقلعت من العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد وصل صنعاء برفقة رئيس فريق المفاوضات بجماعة أنصار الله الحوثية محمد عبدالسلام.

وسيبحث الوفد العُماني مع القيادة السياسية في صنعاء ترتيبات لإعلان قريب؛ لتمديد الهدنة في البلاد، حسب المصدر.

ومنذ أشهر تدور تحركات دبلوماسية أممية ودولية وإقليمية بهدف تمديد الهدنة في اليمن، تمهيدا لاتفاق سياسي شامل ينهي أزمة البلاد المستمرة منذ نحو تسع سنوات، والتي خلفت واحدة من اسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.