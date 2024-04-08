بوخوم يُقيل مدربه

أعلن بوخوم، اليوم الإثنين، إقالة المدرب توماس ليتش؛ بسبب تراجع النتائج التي تهدد الفريق بالهبوط للدرجة الثانية.

وقال مارك ليتاو المدير الرياضي لنادي بوخوم "لم ننجح في تحقيق الاستقرار على المدى البعيد، وجعل المباريات المتبقية ناجحة قدر الإمكان بل الفريق حاليًا في دائرة الهبوط".

وأضاف ليتاو "لدينا الإمكانات التي تؤهلنا للبقاء في الدوري الألماني، ولهذا السبب قررنا التغيير أملاً في دفعة حاسمة تبقي الفريق في الدوري".

من جانبه، قال ليتش "أتمنى التوفيق لبوخوم في المستقبل وألا يهبط الفريق للدرجة الثانية، ويبقى خارج منطقة الهبوط والاستمرار في اللعب بالدوري الألماني".

وقال بوخوم، إنه سيكشف عن هوية المدرب الجديد قريبًا، علمًا بأن الفريق سيواجه هايدنهايم يوم السبت المقبل في الجولة المقبلة من الدوري.

واكتفى بوخوم بالحصول على نقطة واحدة فقط من آخر 6 مباريات منذ فوزه على حامل اللقب بايرن ميونخ بنتيجة 2/3 في منتصف فبراير الماضي.

ويحتل بوخوم المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الألماني مبتعدا بـ3 نقاط فقط عن منطقة الأندية المهددة بالهبوط، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

وتولى ليتش المسؤولية في سبتمبر 2022 عندما كان بوخوم يتذيل الترتيب ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط ثم قدم أداء مميزا في النصف الأول من الموسم الجاري قبل أن يكتفي بانتصارين فقط منذ استئناف الموسم في يناير الماضي.

ويبقى ستيفن كونتز مهاجم بوخوم السابق أبرز المرشحين لخلافة ليتش، علما بأنه قاد منتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاما للفوز ببطولة أوروبا في عامي 2017 و2021 كما عمل مدربا لمنتخب تركيا.

ويتردد أيضا أن بوخوم دخل في مفاوضات مع بيتر شتوجر مدرب كولون وبوروسيا دورتموند السابق، والذي يشغل حاليا منصب المدير الرياضي بفريق أدميرا فاكر أحد أندية دوري الدرجة الثانية في النمسا.