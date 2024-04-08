سيدة غامبيا الأولى تُثني على برنامج زووم أفريقيا: إضافة للملف الإفريقي

أثنت فاتوماتا باه بارو، السيدة الأولى لجمهورية غامبيا، زوجة رئيس الجمهورية آداما بارو، على برنامج "زووم أفريقيا"، على قناة CBC، وذلك خلال اللقاء الذي جمعها بمقدمة البرنامج سالي عاطف في غامبيا، حيث أكدت السيدة الأولى لجمهورية غامبيا أن برنامج "زووم أفريقيا" يُعد طفرة حقيقية وإضافة قوية في الملف الإفريقي من خلال تبادل الخبرات بين دول القارة الخضراء، بالإضافة إلى توعية المشاهدين بالتراث والإرث الثقافي الإفريقي، وتقريب وجهات النظر والعلاقات بين الشعوب الإفريقية.

وقدمت السيدة الأولى في جمهورية غامبيا الشكر للإعلامية سالي عاطف؛ لمجهوداتها وجولاتها داخل القارة الإفريقية، وتسليط الضوء على الإيجابيات والمناظر الطبيعية والسياحية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة وفتح فرص للاستثمار بين شعوب القارة.

تابعت السيدة الأولى “أحب مصر جدًا، فهي من البلدان المفضلة لديّ، واعشق تاريخها وحضارتها، ومصر جزء من إفريقيا قارتنا الخضراء التي تجمعنا، وهناك تعاون بين مصر وغامبيا في كثير من المجالات منها إرسالنا طلاب إلى مصر للتعلم في الأزهر الشريف، وكذلك الملف التجاري بين البلدين".

كما ألتقت الإعلامية سالي عاطف، برئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، على هامش لقائها بالسيدة الأولى، والذي بدوره وجه الشكر للإعلامية سالي عاطف، والقائمين على البرنامج.