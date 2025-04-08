ضبط سائق سيارة ربع نقل لاتهامه بتعريض حياة أطفال للخطر في الإسكندرية

ألقت الشرطة في الإسكندرية، القبض على سائق سيارة ربع نقل؛ لاتهامه بتحميل عدد من الأطفال في الصندوق الخلفى للسيارة، والسير بهم برعونة على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، معرضًا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائق سيارة "ربع نقل"، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، بتحميل عدد من الأطفال، والسير بهم برعونة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فإنه وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وسائقها، وبمواجهته أقر بالواقعة، فتم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.