خفر السواحل الجزائري ينقذ 23 مهاجرا غير شرعي بعرض البحر المتوسط

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بأن خفر السواحل انقذوا 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية بعرض البحر المتوسط بولاية بورمداس التي تقع على مسافة 50 كيلومترا شمالي العاصمة الجزائر.

وذكرت الوزارة في بيان لها:"في إطار الالتزام الإنساني لوحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية وفي سياق الجهود المستمرة لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر، تم أمس الاثنين ، إنقاذ 23 مرشحًا للهجرة غير الشرعية من جنسيات أفريقية كانوا على متن قارب معطل على بعد 20 ميلا بحريا شمال كاب جنات/بومرداس".