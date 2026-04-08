تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا، وفرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة.

وسجلت عروس البحر المتوسط درجة حرارة عظمى بلغت 21 درجة مئوية، فيما سجلت الصغرى 13 درجة، بينما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين 1.5 و 2.25 متر، ليكون معتدل، مع رياح غربية وشمالية غربية، تنشط أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الرسمي، أن البلاد تشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة، حارة على جنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل فتكون الأجواء باردة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل العظمى المتوقعة على القاهرة 24 درجة،فرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20%، وخاصة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية.