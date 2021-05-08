حل الإعلامي السعودي علي العلياني، ضيفًا على رامز جلال، في الحلقة الـ 26من برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية«mbc مصر»، مساء اليوم السبت.

وبعد تخطي جميع مراحل البرنامج، واكتشاف المقلب، تفاجأ الضيف بعدما أزال رامز جلال قناعه وكشف عن شخصيته، ليرد «العلياني»،: «حرام عليك».

وحاول رامز تلطيف الموقف، بسؤاله: «مين هيفرح فيك انهاردة شيرين عبدالوهاب وغادة عبدالرازق ومين؟»، ليعلق الضيف: «كلهم».

وقال الإعلامي السعودي علي العلياني، أن جميع المذيعين سيسعدون في أنه وقع في المقلب، متابعًا عند قول رامز له أنه يحبه: «ليس تسوي فيا كده».

وأضاف أن أكثر مرحلة خاف منها هي أثناء صعود المركبة في الهواء، ليهدأ بعد ذلك ويغني أغنية البرنامج مع رامز.



