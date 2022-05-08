أحمد موسى: إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب تغييب للعدالة

مع اقتراب الأهلي والوداد من بلوغ الموقعة



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الملعب الذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا أصبح محل أزمة، وذلك بعد تردُّد إقامة المباراة على مركب (ملعب) محمد الخامس في المغرب.



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الملعب الذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا أصبح محل أزمة، وذلك بعد تردُّد إقامة المباراة على مركب (ملعب) محمد الخامس في المغرب.



وأضاف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ حدوث هذا الأمر يعني غياب العدالة، وذلك في ظل زيادة فرص نادي الوداد المغربي (المنتشي بالفوز على مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي 1/3 في ذهاب الدور نصف النهائي) في التأهل للمباراة النهائية.



وأشار إلى أنّ الأهلي (الذي وضع قدمًا ونصف في النهائي بفوزه ذهابًا على ضيف وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة) سيواجه على الأرجح نادي الوداد، متابعًا: "أيًّا كان عدد الجمهور المتوجه من مصر لمؤازرة الأهلي سواء ألف أو ألفين سنجد أن جمهور الوداد سيملأ المدرجات.. الجمهور هو اللاعب رقم 1).



ولفت إلى أنّ هذا السيناريو يعني تشكيل ضغوط على النادي الأهلي، وذلك في حال تأهل الفريقين للمباراة النهائية.