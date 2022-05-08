الرئيس الأوكراني في ذكرى للحرب العالمية الثانية: الغزو الروسي لبلادنا إعادة بناء للنازية الدموية

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مؤثرة للعالم من ضاحية بوروديانكا القريبة من كييف، عرض خلالها أوجها للشبه بين الغزو الروسي الحالي لبلاده والغزو الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي، من أمام مبنيين سكنيين محطمين، في مقطع فيديو بالأبيض والأسود، بشأن الهجوم الروسي: "لقد تم الترتيب لإعادة بناءٍ دموية للنازية في أوكرانيا.. تكرار متعصب لهذا النظام: أفكاره وسلوكه وشعاراته ورموزه. نسخة طبق الأصل من فظائعه".

واتهم القيادة الروسية بالقضاء على شعار "لن تتكرر أبدا" المناهض للحروب ورفع شعار "يمكننا أن نكررها". وقال إنه منذ بداية الغزو، يكرر الروس الكثير من الفظائع النازية، ولكن تحت شعارات مختلفة.

وفي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، أعاد زيلينسكي التذكير بمساهمات الشعب الأوكراني في فوز الحلفاء على هتلر، وكيف أن البلاد عانت من عمليات قصف واحتلال، وفقدت الكثير من أبنائها في معسكرات الاعتقال وغرف الإعدام بالغاز.