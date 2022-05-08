نائب المستشار الألماني يعلن أنه يعتزم السفر إلى أوكرانيا

صرح روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يعتزم السفر إلى أوكرانيا لتقديم دعم اقتصادي للجمهورية السوفيتية السابقة.



وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال وزير الاقتصاد الألماني مساء اليوم الأحد إن من الصواب أن تسافر وزيرة الخارجية انالينا بيربوك أولا على أن يسافر بعد ذلك آخرون.



وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر:" سأسافر أنا أيضا ولاسيما لتنظيم إعادة إعمار أوكرانيا" مشيرا إلى أن ما يهم وزارته هو تقديم الدعم الاقتصادي لأوكرانيا وأمن الطاقة لديها.



وتابع هابيك أن المهمة تتمثل في تشكيل وفد اقتصادي لتقديم إسهام في رفع لياقة البلاد.



وأدان هابيك ما اعتبره إساءة استغلال من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية والذي يوافق في روسيا التاسع من أيار/مايو من كل عام (الموافق غدا الاثنين) وذلك من أجل شرعنة حربه "المخالفة للقانون الدولي" على أوكرانيا.



وأعرب هابيك عن اعتقاده بأن بوتين " سلب الروس هذا العيد وهو يحط من قدر هذا العيد".