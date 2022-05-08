وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لدى مصر

سفير إيطاليا يشيد بجهود الدولة المصرية في التصدي لجائحة كورونا ويتطلع للتعاون في مجال إنتاج اللقاحات



استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفير إيطاليا لدى مصر مايكل كارون، ووفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، برئاسة الدكتور مارتينو ميلي، وذلك اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة.



جاء الاجتماع بهدف استعراض ومتابعة تنفيذ المراحل الثلاث للمشروع (المصري - الإيطالي) لتحسين الخدمات التمريضية المُقدمة في مستشفيات الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة سحر حلمي مدير الإدارة العامة للتكليف ورئيس قطاع البحوث والتدريب.



بحث الوزير مع السفير وأعضاء الوكالة الإيطالية، متابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع دعم وتحسين خدمات التمريض التي انطلقت عام 2019 وتمتد حتى مارس 2023، في محافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، بالإضافة إلى محافظة الأقصر لتكون نوأة للمشروع بصعيد مصر.



ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت من محافظة بورسعيد، بالمعهد الفني الصحي «شعبة تمريض»، لتكون الوجهة الأولى لتنفيذ المشروع وتعزيز الخدمات الصحية من حيث امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في عام 2016 لمدة عامين.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعمال المرحلة الثانية شملت (تجهيز المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض، تجهيز المعامل الطبية، تجهيز مكتبة بالمطبوعات العلمية) بالإضافة إلى تطوير مناهج المدارس الثانوية للتمريض على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمشاركة خبراء من دولتي إيطاليا وإنجلترا.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد على أهمية ربط التدريب النظري للطلاب من تخصص شعبة التمريض بالتدريب العملي في المستشفيات، مشددا على ضرورة استمرار تدريب المعلمين في المعاهد الفنية الصحية (شعبة تمريض)، حيث تم تدريب 52 معلمًا على أحدث الأساليب العلمية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات التمريضية ومجالات شئون تعليم التمريض.



وتابع أن الوزير بحث مع الجانب الإيطالي التعاون في مجال تبادل المنح الدراسية بين البلدين في تخصصات (جراحات قلب الأطفال، وقلب أطفال، وتخدير قلب، تمريض عناية مركزة، تمريض عام) بهدف صقل الفرق الطبية وأطقم التمريض بأحدث الخبرات العملية لتقديم خدمات طبية وتمريضية ذات جودة فائقة.



وقال «عبدالغفار» إن الوزير بحث آليات تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة) حيث سيبدأ العمل في تطوير واستحداث الخدمات التمريضية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، في إبريل 2023، وتعتبر مرحلة استكمالية للأعمال التطويرية التي بدأت في المرحلتين الأولى والثانية.



وأشار إلى أن الوزير دعا السفير الإيطالي والوفد المرافق له، لزيارة مستشفيات معهد ناصر للبحوث والعلاج، ودار السلام هرمل سابقًا، والشيخ زايد التخصصي، للتعرف على المنظومة الصحية من خلال هذه النماذج، والوقوف على أليات رفع كفاءة الفرق الطبية في تخصصات أمراض الدم، وزراعة النخاع بهذه المستشفيات، والاطلاع على أحدث البروتوكولات العلمية والإجراءات الجراحية، وخطط استحداث الأجهزة الطبية وفقًا للمعايير العالمية.



ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالي بجهود الدولة المصرية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الدولة المصرية في مجال صناعة اللقاحات، معربا عن رغبته في زيارة مدينة الدواء وشركة فاكسيرا للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، للتعرف على سير العمل بالمنظومة الدوائية واللقاحات.