قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة المسابقات سوف تحدد ما إذا كان غياب الزمالك سيكون انسحاب أو معتذر عن السوبر المصري.

وكان نادي الزمالك قد أعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والتي أقيمت في الإمارات يوم الجمعة الماضية.

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "عقوبة الزمالك ستكون على السوبر القديم فقط وليس البطولة المستحدثة، لأن البطولة الجديدة ليس لها علاقة بالسوبر الذي تم إقامته مؤخرًا".

وأتم : "السوبر المصري بشكله الجديد تختلف عن السوبر القديم، وبالتالي السوبر المستحدث سوف تضم أربع فرق وقدم تحمل إسم بطولة النخبة، ولكن السوبر القديم بشكل العادي وهو بين بطل الدوري وبطل الكأس".