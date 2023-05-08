 اتحاد الكرة: السوبر مستمر بشكله الحالي.. وندرس استحداث بطولة جديدة - بوابة الشروق
الإثنين 8 مايو 2023 2:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

اتحاد الكرة: السوبر مستمر بشكله الحالي.. وندرس استحداث بطولة جديدة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 2:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 2:01 ص

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة المسابقات سوف تحدد ما إذا كان غياب الزمالك سيكون انسحاب أو معتذر عن السوبر المصري.

وكان نادي الزمالك قد أعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والتي أقيمت في الإمارات يوم الجمعة الماضية.

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "عقوبة الزمالك ستكون على السوبر القديم فقط وليس البطولة المستحدثة، لأن البطولة الجديدة ليس لها علاقة بالسوبر الذي تم إقامته مؤخرًا".

وأتم : "السوبر المصري بشكله الجديد تختلف عن السوبر القديم، وبالتالي السوبر المستحدث سوف تضم أربع فرق وقدم تحمل إسم بطولة النخبة، ولكن السوبر القديم بشكل العادي وهو بين بطل الدوري وبطل الكأس".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك