برشلونة يضع شرطا لعودة نيمار

اقترب البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى إدارة النادي للتخلص منه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة « لو سبورت 10» الفرنسية، يرحب نادي برشلونة عودة نيمار مرة أخرى إلى صفوف البلوجرانا، ولن يرفض عودته إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن عودة البرازيلي مرة أخرى لبرشلونة مشروطة، وهي موافقة اللاعب على شروط البارسا وهي عودته على سبيل الإعارة مع استغناء اللاعب عن جزء كبير من راتبه أو موافقة باريس على دفع راتبه أثناء الإعارة.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية زعمت خلال الفترة الماضية على رغبة إدارة باريس سان جيرمان، في التخلص من نيمار بسبب كثرة الإصابات، بالإضافة إلى توتر العلاقة بينه وبين الجماهير، ووجود أزمة شخصيه بينه وبين كيليان مبابي.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان عام 2025 مع إمكانية التمديد لموسم أخر.