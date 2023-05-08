بثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات توثق بدء إجلاء العالقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية.

ووثقت اللقطات عملية إجلاء الرعايا المصريين حتى الوصول بسلام إلى أرض الوطن.

وفي إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق.

كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين، أو الأشقاء السودانيين، أو في إطار المساعدة في إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.