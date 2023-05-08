رئيس وزراء التشيك ينتقد المقترح الألماني بفرض مزيد من القيود على الحدود

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تحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الاثنين، ضد الدعوات الألمانية لتعزيز القيود الحدودية بين الدولتين للتحكم في الهجرة غير النظامية.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن فيالا السياسي الليبرالي المحافظ، على هامش مراسم لإحياء ذكرى القول: "عدد المهاجرين غير النظاميين ليس مرتفعا للغاية لتبرير مثل هذه الإجراءات".

وكان وزيرا داخلية ولايتي براندنبورج وساكسونيا الألمانيتين، قد دعيا لفرض ضوابط ثابتة عند الحدود البولندية والتشيكية للحد من الهجرة غير النظامية.

وقال فيالا، إنه على الرغم من أن المهاجرين غير النظاميين يمثلون "مشكلة كبيرة" في أنحاء أوروبا، فإن الحل لا يكمن في فرض إجراءات من جانب الدول بالاتحاد الأوروبي بصورة فردية.

واقترح فيالا، التركيز بصورة أكبر على تحسين سياسة إعادة المهاجرين والتعاون مع الدول الثالثة.

ويشار إلى أن الحدود بين ألمانيا وجمهورية التشيك تمتد لمسافة 800 كيلومتر.