وزير الصحة: المجتمع المدني يلعب دورا مهما لدعم الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن المجتمع المدني يلعب دورًا مهمًا في دعم الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات لا سيما أن الدولة لا يمكنها فعل كل شيء بمفردها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بثها برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الكوادر الطبية في مستشفى أهل مصر مؤهلة بشكل كبير، كما أن الإمكانيات والتجهيزات الطبية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بعلاج الحروق سواء من خلال وجود أقسام مؤهلة لذلك في مستشفيات الوزارة تحديدًا أو المستشفيات بشكل عام.

وكان وزير الصحة قد تفقد مستشفى «حروق أهل مصر»، وقال خلال الجولة إنه صرح طبي يفتخر به المصريون، وإضافة كبيرة للقطاع الصحي في مصر، حيث يتميز بإمكانيات وتقنيات عالية لعلاج مصابي الحروق.

وأكّد الوزير، التكامل بين جميع المستشفيات التابعة لقطاعات الدولة المختلفة (حكومي وخاص ومجتمع مدني) بهدف إنقاذ حياة المرضى.