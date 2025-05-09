أمين عام الأمم المتحدة يهنئ بابا الفاتيكان: العالم بحاجة إلى أقوى الأصوات الداعية للسلام

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هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر والكاثوليك بأنحاء العالم وذلك بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن انتخاب البابا الجديد يعد لحظة ذات دلالة روحية عميقة لملايين المؤمنين حول العالم وإنها تأتي في وقت يتسم بالتحديات الدولية الجسيمة.

وأضاف جوتيريش، في بيان صحفي: عالمنا بحاجة إلى أقوى الأصوات الداعية للسلام، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والرحمة.

وتابع: أتطلع إلى البناء على الإرث العريق من التعاون بين الأمم المتحدة والكرسي الرسولي الذي رعاه البابا فرانسيس مؤخرا لتعزيز التضامن والمصالحة وبناء عالم عادل ومستدام للجميع.

وأعلن الفاتيكان، اليوم، اختيار الكاردينال الأمريكي روبرت فرنسيس بريفوست، بابا جديدًا لقيادة الكنيسة الكاثوليكية خلفًا للبابا الراحل فرانسيس، وسيحمل اسم "ليو الرابع عشر".