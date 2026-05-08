تقارير: ترامب أوقف المهمة البحرية في هرمز بعد اعتراض حلفاء خليجيين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف عملية بحرية أمريكية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز بعد ضغوط من حلفاء خليجيين.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن المملكة العربية السعودية منعت الولايات المتحدة من استخدام قاعدة جوية والمجال الجوي السعودي لدعم العملية المعروفة باسم "مشروع الحرية".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الكويت رفضت أيضا منح الجيش الأمريكي حق الوصول إلى قواعدها ومجالها الجوي.

وقالت الصحيفة إن القيود جاءت بعد أن قلل مسؤولون أمريكيون كبار من شأن الانتقام الإيراني المرتبط بالمهمة، مضيفة أن الخلاف سجل أكبر تصدع في العلاقات العسكرية الأمريكية السعودية منذ سنوات.

وكان ترامب قد أعلن بشكل غير متوقع يوم الثلاثاء أن عملية حماية الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي، والتي بدأت قبل يوم واحد، سيتم تعليقها "لفترة قصيرة من الزمن" لتقييم ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال إن التوقف جاء بناءً على طلب باكستان ودول أخرى، وبسبب ما وصفه بالنجاحات العسكرية الأمريكية الكبرى.

ويعد مضيق هرمز طريقا رئيسيا لصادرات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال. ومنذ بدء الأعمال العدائية، أوقفت إيران فعليا الشحن عبر نقطة الاختناق هذه من خلال التهديدات والهجمات، بينما فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.