فيلم «خط في دائرة» للنجم كريم قاسم في مهرجان روتردام للفيلم العربي

يشارك الفنان كريم قاسم في مهرجان روتردام للفيلم العربي من خلال فيلم خط في دائرة للمخرج محسن عبد الغني، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان والمقرر إقامته في الفترة ما بين 15 وحتى 19 يونيو المقبل.

وكان فيلم خط في دائرة قد حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير من المهرجان القومي للسينما المصرية، ويجانب كريم قاسم يشارك في بطولة الفيلم منى هلا، مسعد سالم، أحمد مصطفى، وهو من تأليف وإخراج محسن عبد الغني.

وفي الوقت نفسه يستكمل كريم قاسم تصوير فيلمه ليلة غير عادية والمقرر إطلاقه خلال 2022، وأكد كريم أن الفيلم تدور أحداثه في ليلة واحدة، حيث الكثير من المخاطر والمغامرات التي يخوضها من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه.

ويشارك كريم قاسم في بطولة فيلم ليلة غير عادية الممثلون هدى المفتي، طه دسوقي، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج أحمد البيلي.