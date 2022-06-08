تكريم اسم سمير صبري في مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بمصر

يقيم مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بمصر، احتفالية خاصة في إطار فعاليات دورته الـ 24، وذلك في السابعة مساء الأحد المقبل بمقر الجامعة البريطانية.

يشهد الاحتفال تكريم عددا من نجوم ومبدعي السينما المصرية، وفي مقدمتهم اسم الفنان الراحل سمير صبري؛ تقديرا لإسهامه ودعمه المهرجان.

كذلك يكرم الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان بمصر كلا من الإعلامية صفاء أبو السعود، والفنانين: بشرى وبسمة وأحمد مجدي والمخرج مجدي أحمد علي.

مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بمصر تقام فعاليات بمدينتي القاهرة والإسكندرية، حيث شهدت مدرسة الجيزويت بالفجالة والجامعة البريطانية بالشروق، عروضا لعدد من الأفلام المهمة، بينما أقيمت فعاليات موازية في المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، وكذلك تقام عروض وندوات بأوبرا الإسكندرية في ٢٤ يونيو الجاري في إطار فعاليات المهرجان.

وقال الدكتور أسامة أبو نار عن الدورة الـ 24 من عمر المهرجان إنها تقام وسط زخم من الفعاليات بالقاهرة والإسكندرية بعد عودة المهرجان ليقام واقعيا وليس أون لاين كما حدث في الدورتين السابقتين بسبب جائحة كورونا.

وذكر أن الفعاليات الخاصة بالمهرجان ستمتد الي طوال العام حيث ستكون هناك مزيدا من الفعاليات والاحتفاليات والعروض الخاصة بالأفلام وورش صناعة الأفلام القصيرة جدا والندوات حولها بالعديد من النقاط والمراكز الثقافية من بينها ورشة لإنتاج الفيلم القصير وتجربة العمل من خلال مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ويحاضر فيها الناقد والسيناريست سيد عبد الخالق مدير برنامج الورش الندوات بمهرجان أسوان وورشة لموسيقي الفيلم القصير وتأثير الموسيقي في الفيلم ويحاضر فيها الدكتور مروان فوزي وورشة لإنتاج فيلم الرسوم المتحركة القصير والتجربة في مصر ويحاضر فيها الأستاذ محمد دندراوي وتقام هذذه الورش جميعا بمدرسة الجيزويت خلال أيام 4 و7 و8 يونيو الجاري.

وأكدت الدكتورة ريم لطفي منسق عام المهرجان الفرنسي بالشرق الأوسط أن المهرجان نجح في نشر صناعة الأفلام القصيرة جدا والتي لاتتجاوز مدتها الخمس دقائق في مصر وغيرها من البلدان التي تعرض أفلام المهرجان ويصل عددها هذا العام الي 31 دولة تقريبا حول العالم.

وأوضحت أن إدارة المهرجان بفرنسا تدرك تماما أهمية عروض أفلامه بمصر كونها من الدول الرائدة في مجال صناعة الأفلام ولجمهورها العاشق لكل الألوان السينمائية؛ لذلك فهي حريصة على متابعة كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان بمصر والتنويه عنها بكل وسائل الإعلام الفرنسية التي تغطي أحداث المهرجان والحسابات الشخصية والموقع الخاص بالمهرجان.