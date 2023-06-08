التعادل يحسم مواجهة سموحة وسيراميكا بالدوري الممتاز

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا، والتي أقيمت على ملعب الإسكندرية مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم سموحة بهدفين نظيفين، حيث افتتح حسين فيصل التسجيل في الثواني الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله شريف رضا الهدف الثاني في الدقيقة 14.

واستعاد سيراميكا اتزانه بعد الهدفين المبكرين لسموحة، حيث قلص أحمد ياسر ريان الفارق بتسجيله الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 41.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز محمد ابراهيم هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق 3 نقاط خلف سموحة، صاحب المركز العاشر.