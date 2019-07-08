رئيس برلمان لاتفيا يشيد بألمانيا لدعمها العسكري

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أشاد رئيس برلمان لاتفيا إدواردز سميلتينس، بمساعدات ألمانيا العسكرية والأمنية لبلاده وجارتيها المطلتين على بحر البلطيق إستونيا وليتوانيا، خلال زيارة برلمانية ألمانية بارزة اليوم الخميس.

وأشاد "سميلتينس"، في اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الألماني باربل باس، بالدور الريادي للجيش الألماني في مجموعة حلف شمال الأطلسي "ناتو" القتالية ومساهمة ألمانيا في المراقبة الجوية في شمال دول البلطيق.

وأعرب "سميلتينس"، ثاني أكبر سياسي في لاتفيا، عن دعمه لجلب نظم الدفاع الجوي الألماني متوسط المدى "إريس- تي- إس إل إم"، الذي ترغب لاتفيا وإستونيا في الحصول عليه.

وأكدت باس، تضامن ألمانيا مع لاتفيا .

وذكرت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "إن ردع الناتو فعال ويزداد قوة الآن".

وأضافت: "لا بد أن نحفظ الأمن في المستقبل المنظور، ضد روسيا وأمامها، لقد أظهر الهجوم الروسي على أوكرانيا هذا بشكل قاطع ".

وأقرت باس، بأن ألمانيا اعتمدت على التعاون مع روسيا لوقت طويل للغاية، ولم تنصت لتحذيرات دول وسط أوروبا وشرقيها. وشددت على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وتزور باس دول البلطيق الثلاث، التي لدى بعضها حدود مشتركة مع بيلاروس، التي تدعم روسيا، من السابع وحتى العاشر من يونيو.

وقالت في زيارتها السابقة لإستونيا ولاتفيا، إنها لاقت استحسانا للجهود الألمانية لدعم أوكرانيا وتعزيز الجانب الشرقي للناتو.