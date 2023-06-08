نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة بقرية في دمنهور

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، والتي انطلقت اليوم الخميس، وتستمر حتى 11 يونيو الجاري.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم، وضمن جهود مؤسسة حياة كريمة المستمر ببنية الإنسان المصري.

وتفقدت نائب المحافظ، أولى فعاليات نشاط المبادرة بقرية الأبعادية بدمنهور، وتابعت مختلف الأنشطة التي نظمتها المبادرة، والتي تضمنت العديد من الأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وورش حكي للأطفال، وجلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية، فضلًا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار.

وشملت الفعاليات تنظيم قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانًا وإحالة العمليات الجراحية لإجرائها على نفقة الدولة، وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية، كما تضم فعاليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفي للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى.

كما تشتمل فعاليات المبادرة أيضا على إصدار الرقم القومي وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يجريها المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، واستقبال العديد من الحالات وحل مشاكلهم المتعلقة بالمدوينيات، والقروض وسداد حالات للغارمين، بالإضافة إلى جلسات توعوية وقانونية حول مخاطر التوقيع على إيصالات أمانة.

فيما تضمنت المبادرة فعاليات ثقافية وورش فنية، وورش حكي، وألعاب شعبية وعروض عرائس مارينيت، ومعرض كتاب من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتوزيع هدايا مجانية على الأطفال عبارة عن مجلات وكتب وهدايا، ويوم ترفيهى ورياضي لهم.

ويأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات، ومنهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجلس القومي للمرأة، ووزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة.

وتعد مبادرة "أنت الحياة"، هي أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب، والأطفال وكبار السن، من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية والدينية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والمساهمة في تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وخلال تفقدها لفعاليات المبادرة، وما تضمنته من قوافل متنوعة.

وأشادت نائب المحافظ، بالإقبال المتزايد من المواطنين وسعادتهم البالغة بالمبادرة، كما قدمت تحية شكر وتقدير للقائمين عليها، وجهودهم المخلصة فى تنفيذها على أرض المحافظة.