تامر أمين مُهاجمًا اتحاد الكرة: كمية انتهاكات مُخزية لا يمكن السكوت عنها

شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا حادًا على اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد نشر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من التعاقد مع الأندية المصرية على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الأربعاء، أن هناك ممارسات تقع من قبل نوادي معينة تتمثل في التلاعب ببنود العقود مع اللاعبين، إلى جانب فسخ العقود بدون استكمال مستحقاتهم المالية، إلى أن يذهب اللاعب للمحكمة الرياضية للمطالبة بمستحقاته، ثم يتم توقيع غرامات مالية ضخمة على الأندية.

وعقب: «كمية انتهاكات مُخزية بتحصل لأن مفيش نظام في كرة القدم بمصر، ولا قوانين حاكمة شفافة أو تخطيط، لكن القوانين الموجودة فضفاضة تقاس كل مرة على حسب الواقعة ومن المتضرر والمستفيد منها».

واستشهد بالمملكة العربية السعودية والطفرة النوعية التي صنعتها في مجال كرة القدم، مُشيدًا بانتقال ملكية أربعة من أكبر الأندية السعودية إلى صندوق الاستثمار بالمملكة، ودخولهم عصر جديد، وتعاقدهم مع عددًا من أشهر لاعبي كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمه وكانتي.

واستكمل حديثه: «أنا قلت امبارح بينما أنتم تنامون، هناك آخرون يصنعون التاريخ والنجاحات، طيب معنديش مشكلة أنكم تناموا، ولا يمكن السكوت عليه، دلوقتي بقينا منبوذين».