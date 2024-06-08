قال الدكتور عمرو رشيد، رئيس البعثة الطبية للحج، إن الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين بخير، مؤكدًا أن الأمور مطمئنة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل الزوايا»، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أنه تم إجراء الكشف على أكثر من 5000 حاج من خلال 23 عيادة موزعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى حجز بعض الحالات البسيطة في المستشفيات؛ نتيجة تقدمها في العمر، لكنها تغادر تباعًا، مؤكدًا أنه لا توجد أي حالات خطيرة أو غير مستقرة بين الحجاج المصريين.

يذكر أن عدد الحجاج المصريين لهذا العام قد بلغ 56 ألف حاج وحاجة.

وأعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأول الخميس، وصول ما يقارب مليونًا و200 ألف حاج من مختلف دول العالم حتى نهاية اليوم، حيث تمت جميع مراحل رحلتهم بيسر وطمأنينة، وينعمون بوضع صحي متميز ومستويات رضا مرتفعة.