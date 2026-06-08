استئناف العمليات في مطار ميونخ بعد انبعاث رائحة دخان

قال متحدث باسم الشركة المشغلة لمطار ميونخ إن العمليات في المطار استؤنفت في وقت متأخر من يوم الأحد بعد تعليقها في وقت سابق من المساء بسبب رصد دخان.

وأشار الموقع الإلكتروني للمطار إلى أن التأخيرات والقيود لا يزال من الممكن حدوثها.

وكان المطار قد أعلن في وقت سابق أن العمليات تم تعليقها مؤقتا، وجاء في إشعار على موقعه الإلكتروني: "تم إخلاء برج [المراقبة] في مطار ميونخ في الساعة 8:33 مساء [1833 بتوقيت جرينتش] بسبب رائحة دخان، وعلقت الرقابة الجوية الألمانية (دي إف إس) عمليات الطيران حتى إشعار آخر، وستتبع ذلك المزيد من المعلومات".

ومع ذلك، بعد حوالي ساعتين، كانت بعض الرحلات الجوية قد بدأت في الإقلاع مجددا.

وقالت الشرطة في البداية لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) إن الوضع غير واضح وإن فرقة الإطفاء تقيم الموقف.

وقال متحدث إن الأمر لم يكن حريقا، ولم تكن هناك ألسنة لهب مرئية، وأضاف: "لا نعرف بالضبط بعد"، وذكر أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، فإن عمليات الطيران تم تعليقها "جزئيا".

ولم يشر جدول الرحلات عبر الإنترنت في وقت متأخر من يوم الأحد إلى أن العمليات تم تعليقها بالكامل، وكانت هناك بعض التأخيرات في الوصول والمغادرة، مع ورود تقارير عن تحويل مسار بعض الرحلات، ومع ذلك، وفقا لجدول الرحلات، كانت عمليات تسجيل الوصول لا تزال جارية.

وقال المتحدث باسم المطار إنه لم يتضح بعد عدد الرحلات التي تأثرت إجمالا، وكانت لوحات العرض في المطار لا تزال تظهر العديد من الرحلات المتأخرة حتى في المساء.

ولم يعرف بعد سبب رائحة الاحتراق.

وفي مقارنة أوروبية، يحتل مطار ميونخ المرتبة الثامنة بين أكبر مطارات أوروبا من حيث حركة الطيران، وفقا لما ورد في التقرير الإحصائي السنوي لمطار ميونخ لعام 2025.