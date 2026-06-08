إيران: إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل كان رسالة تحذيرية لوقف الهجمات على لبنان

قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه إسرائيل كان "رسالة تحذيرية لوقف أعمالها العدائية" في لبنان.

وأضاف رضائي أن أي "عمل عدائي جديد سيُواجه برد أكثر قوة وتكلفة أكبر"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية / إسنا / .

وأكد أن إيران أعلنت مرارا أنها لن تتسامح مع انتهاك وقف إطلاق النار أو مع أي اعتداءات تستهدف لبنان.

وأكدت هيئة الإذاعة الرسمية الإيرانية إطلاق الصواريخ، ونقلت عن القوات المسلحة الإيرانية قولها إنه "إذا ردت إسرائيل على الهجمات الإيرانية أو لم توقف هجماتها على لبنان، فإن الهجمات الإيرانية ستتواصل."



وذكرت وكالة اسوشيتدبرس للأنباء أنه لم يصدر أى رد فعل من البيت الأبيض بشكل فوري على رسائل طلبا لتعليق بشأن إطلاق الصواريخ الإيرانية .

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" قد أعلنت عن إصابة امرأة /79 عاما/ من شمالي إسرائيل بجروح متوسطة، وذلك أثناء توجهها إلى الغرفة المحصنة (الملجأ) عقب إطلاق صواريخ من اتجاه إيران، حيث جرى نقلها إلى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أفاد المدير العام لنجمة داوود الحمراء، إيلي بين، برصد موقع سقوط قذيفة بالقرب من محطة قطار "كفار يهوشوا" دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف قدمت المساعدة لعدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أثناء هرعهم إلى الأماكن المحصنة، وفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت (واي نت).

من جانبها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه بات بإمكان السكان مغادرة الغرف المحصنة والمقار الآمنة في جميع المناطق بعد زوال الخطر.