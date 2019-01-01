«الري» توجه بتوفير مياه لترعة القنطرة في بورسعيد لتفادي الانقطاع المتكرر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، على ضرورة الالتزام بتوفير منسوب مياه لايقل عن 2 متر و40 سم لترعة القنطرة لتوفير مياه الشرب لمحافظة بورسعيد.

وطالب وزير الموارد المائية بضرورة التنسيق المستمر بين إدارة ري القناة وشركة مياه الشرب والإسكان والصرف الصحي ومرفق المياه بقناة السويس، بشأن القيام بعمليات تطهير الترعة من ورد النيل والحشائش أسبوعيا، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية وزيادة كفاءة محطات الرفع لمحطات الرفع والطلمبات وعمال تطهير ترعة بورسعيد لضخ كميات المياه.

جاء ذلك خلال زيارته لمحطة رفع مياه القنطرة رفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة ميدانية تفقدية لمحطة مياه القنطرة لبحث أسباب مشكلة تكرار أزمة انقطاع مياة الشرب على أرض الواقع، وانخفاض الكميات الواردة للمحافظة، بهدف الحفاظ على معدلات ضخ مياه الشرب للمدينة بمعدلاتها الطبيعية لسكان مدينة بورسعيد وللقضاء على مشكلة ضعف تدفق المياة للأدوار العليا.

حيث تبين وجود عجز في كمية المياة الوارد للمحطة، نتيجة انخفاض منسوب الماء لأقل من 2 متر و40 سم في محطة مياه شرب القنطرة، لرفع كمية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا، وبحث اقتراح إنشاء محطة تحلية تستوعب التوسعات المستقبلية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه قدم 5 ملايين جنيه، لإحلال وتجديد محطات الرفع على طول ترعة بورسعيد لرفع كفاءة منظومة المياه.

كما طالب الغضبان، بتوفير كمية احتياطي من المياه لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وكشف عن وجود 16 تعد على جوانب الترعة الحلوة.