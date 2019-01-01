الرئيس الأمريكي يدعو الصحفيين لزيارة مراكز احتجاز المهاجرين في الحدود الجنوبية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في أن يزور الصحفيون مراكز احتجاز المهاجرين في الحدود الجنوبية لبلاده.

وقال ترامب - بحسب ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - "كل ما سوف نقوم بفعله هو أنني سوف أشرع في عرض بعض مراكز الاحتجاز هذه على الصحافة".

وكان ذلك ردًا من الرئيس الأمريكي عما إذا كان سيقوم بزيارة مركز حراسة الحدود في مدينة كلينت بولاية تكساس الأمريكية، الذي كان محط اهتمام عدد من التقارير.

وكان ترامب قد غرّد على موقع تويتر، مساء أمس، قائلا إن وسائل الإعلام نشرت روايات "زائفة ومبالغ فيها" عن وجود ظروف سيئة في مراكز الاحتجاز.

يُشار إلى أن تصريحات ترامب تأتي بعد أسبوع من زيارة وفد مكون من 14 شخصا، ينتمون للحزب الديمقراطي الأمريكي، اثنين من مراكز الاحتجاز في تكساس؛ بما فيهما مركز كلينت، حيث أعربوا عن غضبهم ووصفوا الظروف هناك بـ "غير الإنسانية".