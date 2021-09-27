ضبط عصابتين و179 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 179 قطعة سلاح ناري، شملت "رشاش، و22 بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و125 فرد محلي، و589 طلقة مختلفة الأعيرة، و30 جزينة متنوعة، و246 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات، في ضبط تشكيلين عصابيتين ضما 4 متهمين ارتكبوا 13 حادثا متنوعا، وتنفيذ 84 ألفا و153 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 327 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 210 كيلو مخدرات، وضبطت 32 متهما هاربا، و19 متهما بالبلطجة، و314 دراجة نارية مخالفة، و25 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 62 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.