البديوي: اجتماع خليجي - روسي للحوار الاستراتيجي لتعزيز العلاقات المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الإستراتيجي بين دول المجلس الست وروسيا الذي سيعقد يوم الاثنين القادم الموافق 10 يوليو 2023، في مدينة موسكو يسعي لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم السبت عن البديوي قوله "إنه خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية".

وأوضح أن العلاقات الخليجية الروسية متميزة، منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011، واستمرارها إلى اليوم وهي دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات.

وأشار الأمين العام إلى أن دول مجلس التعاون ، من خلال التوجيهات لقادة دول المجلس تعمل دائماً للتعاون وبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية، وذلك سعياً لزيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات إستراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة.

وكانت وسائل الاعلام الروسية أعلنت امس الجمعة إن "اجتماعا سيعقد بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومجموعة من نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الروسية موسكو ضمن الحوار الإستراتيجي بين الجانبين".

وكان لافروف أعلن على هامش مؤتمر "سان بطرسبورج" الاقتصادي أن اجتماعا مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في موسكو في يوليو الحالي، دون تحديد الموعد الدقيق.