تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، والتي تنفذها مديرية الصحة داخل القرى والمدن، وقدمت الأطقم الطبية خدماتها لـ15 ألفًا و586 مواطنا على مدار اليوم من خلال 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية "المتحركة والثابتة"؛ لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والأم والجنين، والسمعيات، والتقزم والأنيميا، وكبار السن، وقلبك أمانة".

وأوضح محافظ الغربية، أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة، وحتى اليوم بلغ 133 ألفا و743 خدمة طبية.

وأضاف أن المبادرة شملت تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5540 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بلغ 4343 منتفعا، واستفادت 4801 سيدة من مبادرة صحة المرأة، وقدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لـ81 حالة والعلاج لـ66 منهم.

وأشار إلى فحص 681 سيدة بمبادرة الأم والجنين، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 4727 منتفعة، وفحص 91 طفلا من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات، وفحص 499 ضمن مبادرة فحص الراغبين في الزواج.